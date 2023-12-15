МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В том, что касается Украины, власти Евросоюза демонстрируют не рациональность, а психоз, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В Венгрии оценили перспективу переговоров о вступлении Украины в ЕС

Он подчеркнул, что подтверждается прогноз о превращении Украины, и особенно вопроса о ее приеме в ЕС, в предмет раскола в Евросоюзе — о чем говорят уже не только в Венгрии, но и других странах ЕС.

"Сегодня "признаками раскола" обеспокоился даже премьер Швеции. Но по такому вопросу раскола не может не быть. Принять в союз Украину, ведущую военные действия и находящуюся в бедственном положении, которая к тому же будет очень дорого стоить европейцам, невозможно, если исходить из рациональных критериев, да и просто здравого смысла", — указал сенатор.

Пушков отметил, что руководство ЕС пытается "перекрыть рациональные возражения нагнетанием идеологического и геополитического психоза вокруг темы приема Украины".

"Это противоречит интересам европейцев, но соответствует нынешнему настрою либеральных правящих кругов Европы", — заключил он.

Накануне Евросоюз на саммите в Брюсселе принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в объединение. Венгрия до этого заявляла, что категорически не согласна на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной.