МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. На Солнце зафиксирована самая сильная за последние шесть лет вспышка, сообщает центр погоды "Фобос". Врач рассказал об особенной реакции организма на магнитные бури

Вспышка интенсивностью Х2,8 произошла накануне около 20:00 по московскому времени. Ей предшествовали две вспышки среднего уровня М5,8 в 10:44 и М2,3 в 16:48.

В этом году самой мощной была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла.

Центр уточняет, что последний раз вспышки подобной силы на Солнце были зафиксированы еще в 2017 году.

"Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу", — предупредили в центре.