МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на сто процентов прав, когда описывает лидеров стран ЕС как проводников чужих интересов в ущерб национальным, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Психоз вокруг Украины. Пушков охарактеризовал состояние властей ЕС

"Они утратили свой суверенитет и действуют во вред себе", — процитировал политик слова Путина, сказанные им в ходе прямой линии и большой пресс-конференции накануне.

"Многие европейские деятели внешне ведут себя, как генерал де Голль, который с боролся за интересы Франции с оружием в руках. При этом на практике они ведут себя, как маршал Петен, который, хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов", — сослался Филиппо на еще одну цитату российского лидера.

Как подчеркнул политик, "это именно оно".

"Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!" — заключил Филиппо.