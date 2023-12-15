2023-12-15T03:16:19+03:00
2023-12-15T03:16:19+03:00
2023-12-15T03:16:19+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231215/842573544.html
"Предатели". Во Франции согласились со словами Путина о лидерах стран ЕС
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин на сто процентов прав, когда описывает лидеров стран ЕС как проводников чужих интересов в ущерб национальным, заявил лидер французской партии... ПРАЙМ, 15.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, евросоюз, франция, владимир путин, флориан филиппо
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256642.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256642.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256641.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256641.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256629.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256629.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231215/842573363.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на сто процентов прав, когда описывает лидеров стран ЕС как проводников чужих интересов в ущерб национальным, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Они утратили свой суверенитет и действуют во вред себе", — процитировал политик слова Путина, сказанные им в ходе прямой линии и большой пресс-конференции накануне.
"Многие европейские деятели внешне ведут себя, как генерал де Голль, который с боролся за интересы Франции с оружием в руках. При этом на практике они ведут себя, как маршал Петен, который, хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов", — сослался Филиппо на еще одну цитату российского лидера.
Как подчеркнул политик, "это именно оно".
"Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!" — заключил Филиппо.