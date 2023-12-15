МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Япония вводит новые санкции против 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии, двух из Узбекистана, сообщило министерство экономики в пятницу.

С 22 декабря вступает в силу запрет на экспорт в отношении таких российских компаний, как Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ "Буревестник", Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й Авиационный ремонтный завод, 810-й Авиационный ремонтный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", "Восточная верфь", "Информационные спутниковые системы", ИЭМЗ "Купол", Казанский оптико-механический завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, НПО "Ижевские беспилотные системы", Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", "VXI-Системы" и другие компании.

Всего в списке организаций, в отношении которых Япония ввела запрет на экспорт, 494 компании и организации из России.

Кроме того, в списке оказались I JET GLOBAL DMCC и Success Aviation Services FZC из ОАЭ, компания "Тако" из Армении, I JET GLOBAL DMCC из Сирии, Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC из Узбекистана. В отношении этих компаний санкции вступают в силу с 27 декабря.