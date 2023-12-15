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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231215/842573828.html
Австрия отказалась от проверок, мешавших принять пакет санкций, пишет СМИ
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Ранее... ПРАЙМ, 15.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, австрия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России.
Как пишет Politico, Вена приостановила процесс, поскольку хотела провести "внутренние проверки". Три европейских дипломата подтвердили изданию, что Австрия отозвала требования, которые мешали принять санкционный пакет.
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.