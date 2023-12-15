МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Страны G7 усилят меры против обхода санкций в отношении России

Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России.

Как пишет Politico, Вена приостановила процесс, поскольку хотела провести "внутренние проверки". Три европейских дипломата подтвердили изданию, что Австрия отозвала требования, которые мешали принять санкционный пакет.

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.