ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-ноябре 2023 года вырос на 7,2%, составив 42,79 триллиона юаней (6,01 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Китая

Розничные продажи в городах Китая в январе-ноябре выросли на 7,1%, составив 37,04 триллиона юаней (5,2 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 5,752 триллиона юаней (808 миллиардов долларов), увеличившись на 7,9%.

Отдельно в ноябре общий объем розничных продаж достиг отметки в 4,25 триллиона юаней (597,1 миллиарда долларов), рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 10,1%.

Розничные онлайн-продажи в Китае за первые одиннадцать месяцев года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 13,95 триллиона юаней (1,96 триллиона долларов).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2022 года снизился на 0,2%, составив 43,973 триллиона юаней (6,522 триллиона долларов по курсу на январь 2023 года), розничные онлайн-продажи выросли на 4%, достигнув 13,785 триллиона юаней (2,044 триллиона долларов).

ДОБЫЧА ТОПЛИВА

Китай в январе-ноябре 2023 года нарастил добычу нефти на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, природного газа — на 6%

Китай в январе-ноябре 2023 года добыл 191,25 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 1,8%. Объем переработки нефти за первые 11 месяцев года достиг 676,22 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 10,1%.

Отдельно в ноябре 2023 года объем добычи нефти в КНР составил 17,2 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 2,6%), объем переработки в ноябре достиг отметки в 59,53 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,2%). При этом в ноябре Китай снизил импорт нефти на 9,2% — до 42,45 миллиона тонн, в январе-ноябре данный показатель вырос на 12,1% в годовом выражении — до 515,65 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае в январе-ноябре 2023 года составила 209,6 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6%. Отдельно в ноябре добыча газа в Китае составила 19,9 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 5,3%. Импорт газа в ноябре увеличился на 6,1% до 10,95 миллиона тонн, за первые 11 месяцев года показатель вырос на 8,5%, до 107,4 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля, так, в январе-ноябре текущего года рост показателя составил 2,9%, объем производства достиг отметки в 4,24 миллиарда тонн, при этом Китай на 62,8% увеличил импорт угля — до 430 миллионов тонн. Отдельно в ноябре в китайских шахтах добыли 410 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 4,6%, импорт в прошлом месяце вырос на 34,7%, составив 43,5 миллиона тонн.

БЕЗРАБОТИЦА

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в ноябре 2023 года составил 5%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

"В ноябре (2023 года — ред.) уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5%, показатель остался на уровне прошлого месяца", — говорится в докладе ведомства.

В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в ноябре составило 48,9 часа в неделю.

Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2023 года в стране составит около 5,5%, будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

В 2022 году в Китае было создано 12,06 миллиона рабочих мест, что превысило целевой показатель в 11 миллионов. Государственное статистическое бюро КНР по итогам 2022 года не обнародовало точную цифру по безработице за весь год, но учитывая, что средний уровень безработицы за 11 месяцев, согласно опубликованным ранее данным, составил 5,6%, а в декабре – 5,5%, можно сказать, что в 2022 году показатель совпал с официальным прогнозом в 5,5%.