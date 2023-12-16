МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В многомиллионном потоке граждан Украины, въехавших в Польшу с момента начала СВО, есть категории, представляющие опасность для республики, пишет Myśl Polska. Как отмечается, помимо шпионов и уголовников, это неонацисты и венерические больные. Минсельхоз Польши поддержал блокирующих границу с Украиной аграриев

"Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре. Это для нас особенно опасно, потому что украинский национализм отличается однозначно антипольским и конфронтационным настроем. Поэтому его нужно не только осуждать, но и систематически с ним бороться", — призывает автор.

Также в последнее время в Польше заметно возросло количество ВИЧ-инфекций, их число названо "рекордным" и "невиданным" — 2380 в 2022 году по сравнению с 1248 случаями, зарегистрированными в предыдущем, 2021 году.

"Поскольку за столь короткое время привычки поляков кардинально не изменились, а новых, более заразных разновидностей вируса не появилось, остается только один логический вывод. Фактором, способствующим увеличению числа заболевших, стало появление у нас новой, значительной по своей численности популяции", — объясняется в статье. При этом уточняется, что на Украине числе ВИЧ-инфицированных в десять раз больше, чем в Польше, при сопоставимой численности населения.

Кроме того, в 2023 году в Польше было зафиксировано двукратное по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение числа выявленных случаев сифилиса. За этот же период было зарегистрировано 4314 случаев заболевания туберкулезом, что на 17,5% больше, чем в предыдущем году.

"Почему, интересно, то самое правительство, которое всего за несколько недель до этого упорно отравляло жизнь поляков своими абсурдными "антипандемическими мерами", забыло проверить толпы людей, пересекающих нашу границу? Это останется загадкой", — указывает автор.