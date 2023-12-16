МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высмеял отдаление Запада от Украины, передает Bloomberg. "Безумие". В Европарламенте охарактеризовали политику в отношении Украины

"Зеленский сталкивается с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь «понемногу прекращается", — указывается в материале.

В статье говорится, что для западных союзников прекращение поддержки отчасти связано с "хваленым контрнаступлением, которое не оправдало больших ожиданий" Запада.

"Союзники Украины полны решимости показать Путину, что он ошибается, делая ставку на то, что он сможет пережить их решимость поддержать Киев. Но после этой недели сделать это становится все труднее", — констатируют авторы.

При этом ряд лидеров ЕС отметили, что они могут столкнуться с трудностями при сохранении общественной поддержки Украины, если блок потратит деньги на Киев, но не сможет найти деньги для решения других проблем, отмечается в материале.