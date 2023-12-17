МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп привел цитату из выступления российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать свое утверждение, что американская демократия находится в опасности. Песков ответил на заявление Трампа о конфликте на Украине

В сентябре Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума дал оценку судебному преследованию, с которым столкнулся в США Трамп: "Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента".

Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, вспомнил этот тезис Путина.

"Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России? Он сказал, что Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии". Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу", — подчеркнул экс-президент.

На данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые он называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят политику 20 годами тюрьмы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то Трамп может оказаться за решеткой на несколько столетий, до более чем 700 лет лишения свободы.

Как подчеркнул Путин на большой пресс-конференции, Россия готова выстраивать отношения с Соединенными Штатами, это важно и нужно, когда там произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других и будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, отметил президент.