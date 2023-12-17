МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Австрия одобрила 12-й пакет санкций ЕС в отношении России после того, как Украина устранила Raiffeisen Bank из черного списка, передает Reuters со ссылкой на сайт правительства Украины и дипломата Евросоюза. В МИД прокомментировали новый пакет санкций против России

Австрия добилась исключения банка из украинского списка, где представлены компании, ведущие бизнес в России и в представлении Киева "поддерживающие военные действия, например, платя налоги".

"Оговорка о санкциях Австрии снята", — заявил дипломат ЕС.

У черного списка нет юридической силы, но он имеет символическое значение, поскольку усиливает общественное давление на Raiffeisen с целью заставить его выйти из России, отмечается в сообщении. Австрийский банк заявил, что готов это сделать, но пока этого не произошло.

"Статус приостановлен на период двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии", — говорится на сайте правительства Украины касательно позиции о статусе Raiffeisen.

Австрия хотела исключить Raiffeisen из черного списка в обмен на подписание последнего по счету пакета санкций ЕС против России.

Raiffeisen намеревался выделить свой российский бизнес, который обеспечивает платежную систему местным компаниям, после того, как оказался под давлением международных регуляторов.