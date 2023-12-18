МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ждет повторения ситуации с ростом цен на яйцо в других товарных категориях, сообщил журналистам глава службы Максим Шаскольский. В России нашли способ сдержать цены на яйца за счет импорта

"Нет, мы такого не видим. У нас есть поручение оценивать риски и анализировать ситуацию. По мясу птицы началось снижение, по яйцу все меры принимаются, я думаю, что в ближайшее время также пойдет снижение", — сообщил Шаскольский в ответ на вопрос, есть ли на рынке сигналы, что ситуация, схожая с ценами на яйца, может произойти в других категориях товаров.

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев накануне выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться.

Одной из главных предпосылок он назвал снятие импортной пошлины с импортного яйца: совет Евразийской экономической комиссии предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы и стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями, напомнил накануне Патрушев.