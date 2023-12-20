МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за ноябрь снизилась на 26,6 миллиона рублей, или на 5,8%, и на 1 декабря составила 433,3 миллиона рублей, сообщил Росстат. Путин признал, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

"На 1 декабря 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 433,3 миллиона рублей и по сравнению с 1 ноября 2023 года снизилась на 26,6 миллиона рублей (на 5,8%). Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства)", — говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 222,6 миллиона рублей (51,4%), в 2022 году — 83,2 миллиона рублей (19,2%), в 2021 году и ранее — 127,5 миллиона рублей (29,4%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 декабря столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 41%, строительство – 15%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 10,9%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 8,4%.

На деятельность в области транспорта пришлось 8,4%, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, на кондиционирование воздуха – 5,9%, на добычу полезных ископаемых – 4,1%, на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 3,6%, на научные исследования и разработки – 2%.