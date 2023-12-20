МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 12 по 18 декабря замедлилась до 0,18% с 0,2% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 7,12%, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам ноября

"За период с 12 по 18 декабря 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,18%, с начала декабря — 100,45%, с начала года — 107,12%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,1%. В том числе огурцы подорожали на 8,2%, белокочанная капуста — на 1,6%, помидоры — на 1,4%, репчатый лук — на 1,3%, морковь — на 1,2%, яблоки — на 0,9%, картофель — на 0,8%, свекла — на 0,7%, бананы — на 0,3%.

Сильнее всего с 12 по 18 декабря вновь подорожали яйца — на 4,6%. Выросли цены и на другие продукты, но существенно меньше. В частности, мясные консервы для детского питания подорожали на 0,6%; сосиски, сардельки — на 0,5%; колбасы, мороженая рыба, сливочное масло, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,4%; говядина, баранина и рис – на 0,3%; молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыры, ржаной хлеб, вермишель, печенье, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной – на 0,2%; свинина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макаронные изделия – на 0,1%.

Снизились цены на курятину – на 0,6%, сахар – на 0,5%, пшено и гречку – на 0,3%, пшеничную муку – на 0,2%, овощные консервы для детского питания и маргарин – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожала туалетная бумага – на 0,6%, а также детские подгузники – на 0,5%, и стиральные порошки – на 0,4%. Кроме того, выросла цена на спички, зубные щетки и туалетное мыло – на 0,3%; на сухие корма для домашних животных – на 0,2%; на женские прокладки, зубные пасты и хозяйственное мыло – на 0,1%.

Телевизоры в отчетный период подорожали на 0,5%, при этом цены на смартфоны снизились на 0,2%, а на электропылесосы – на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля с 12 по 18 декабря выросла на 0,01%, цена иностранного за неделю не изменилась. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали: корвалол – на 1,2%, "Ренгалин" – на 1%, мазь "Левомеколь" – на 0,9%, валидол и противовирусный препарат "Эргоферон" – на 0,8%, поливитамины – на 0,6%, аллохол – на 0,5%, анальгин и комбинированные анальгетики – на 0,2%, противовоспалительное средство "Нимесулид" – на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1,3%.