МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россия по большей части перехватила инициативу на поле боя в зоне СВО, о чем свидетельствует продвижение войск наблюдающееся под Авдеевкой, а также у других городов, таких как Купянск, Бахмут (Артемовск) и Марьинка, пишет The New York Times. "Перевернуть страницу". В США ищут, что можно выдать за победу Украины

Как отмечается в публикации, за последние несколько недель российским военным удалось взять под контроль некоторые новые территории.

Это заставляет киевские власти рассмотреть возможность дополнительной мобилизации до полумиллиона солдат, напоминает автор.

"Взятие Авдеевки стало бы стратегическим успехом для России — город является стержнем украинской обороны в регионе — и нанесло бы удар по моральному духу украинцев", — говорится в статье.

Подчеркивается, что российская армия добивается успехов на фоне политической борьбы в Вашингтоне и Евросоюзе, результатом которой стала блокировка выделения пакетов военной и финансовой помощи, в которых, по словам Украины, она отчаянно нуждается.

"В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается", — приводятся в публикации слова зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. — Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию".