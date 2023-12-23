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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231223/842650184.html
СМИ: Россия по большей части перехватила инициативу на поля боя на Украине
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия по большей части перехватила инициативу на поле боя в зоне СВО, о чем свидетельствует продвижение войск наблюдающееся под Авдеевкой, а также у других городов, таких как... ПРАЙМ, 23.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, украина, сво, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россия по большей части перехватила инициативу на поле боя в зоне СВО, о чем свидетельствует продвижение войск наблюдающееся под Авдеевкой, а также у других городов, таких как Купянск, Бахмут (Артемовск) и Марьинка, пишет The New York Times.
Как отмечается в публикации, за последние несколько недель российским военным удалось взять под контроль некоторые новые территории.
Это заставляет киевские власти рассмотреть возможность дополнительной мобилизации до полумиллиона солдат, напоминает автор.
"Взятие Авдеевки стало бы стратегическим успехом для России — город является стержнем украинской обороны в регионе — и нанесло бы удар по моральному духу украинцев", — говорится в статье.
Подчеркивается, что российская армия добивается успехов на фоне политической борьбы в Вашингтоне и Евросоюзе, результатом которой стала блокировка выделения пакетов военной и финансовой помощи, в которых, по словам Украины, она отчаянно нуждается.
"В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается", — приводятся в публикации слова зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. — Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию".