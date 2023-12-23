ИРТП: оплата рублями в Италии несанкционных товаров заработает в феврале
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП) намерена к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, заявил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
"Наш совет директоров состоится 14 февраля будущего года. Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро", — сообщил Пелаццо.
Он добавил, что остались некоторые "финансовые моменты", но до назначенной даты еще есть время.
Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счета в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
"Мы договорились с банком третьей страны, с которой мы определились – это Армения… Мы не только контролируем платежи, но и логистику. Сейчас расходы по отправке товара через Армению и через Европу более-менее одинаковы. Страна находится не очень далеко от Италии. Мы можем более прозрачно следить за всем процессом", — сказал глава ИРТП.
По его словам, сейчас ИРТП находится в процессе открытия счета в армянском банке, но столкнулась со сложностями: Армения не является членом Гаагской конвенции об апостиле, а присоединилась к Минской, поэтому при переводе документации приходится привлекать аккредитованных при армянском посольстве переводчиков.
"Мы достаточно много времени потратили, чтобы получить определенные разрешения. В особенности мы проверили, если есть какие-либо возражения со стороны Центрального банка Италии. Мы получили добро, поэтому сейчас мы в процессе открытия счета", — подчеркнул Пелаццо.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231223/842650638.html