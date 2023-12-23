МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП) намерена к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, заявил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. Евросоюзу пришлось продлить разрешение на ввоз российских "слябов"

"Наш совет директоров состоится 14 февраля будущего года. Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро", — сообщил Пелаццо.

Он добавил, что остались некоторые "финансовые моменты", но до назначенной даты еще есть время.

Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счета в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.

"Мы договорились с банком третьей страны, с которой мы определились – это Армения… Мы не только контролируем платежи, но и логистику. Сейчас расходы по отправке товара через Армению и через Европу более-менее одинаковы. Страна находится не очень далеко от Италии. Мы можем более прозрачно следить за всем процессом", — сказал глава ИРТП.

По его словам, сейчас ИРТП находится в процессе открытия счета в армянском банке, но столкнулась со сложностями: Армения не является членом Гаагской конвенции об апостиле, а присоединилась к Минской, поэтому при переводе документации приходится привлекать аккредитованных при армянском посольстве переводчиков.

"Мы достаточно много времени потратили, чтобы получить определенные разрешения. В особенности мы проверили, если есть какие-либо возражения со стороны Центрального банка Италии. Мы получили добро, поэтому сейчас мы в процессе открытия счета", — подчеркнул Пелаццо.