СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — ПРАЙМ. В ходе передаче Крымского полуострова в состав Украинской ССР, которая произошла в 1954 году, был допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего на тот момент законодательства, заявил РИА Новости глава парламента Республики Крым, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов. В Крыму оценили последствия антироссийских санкций для ЕС

Рабочая группа при крымском парламенте ранее закончила подготовку запроса в Конституционный суд России относительно соответствия Конституции России Закона СССР от 26 апреля 1954 года, предусматривающего передачу полуострова УССР. В ходе работы были выявлены грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

"Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону. Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд", — подчеркнул Константинов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года на основании референдума после государственного переворота на Украине. На плебисците 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали в пользу вхождения в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Российское руководство не раз подчеркивало, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".