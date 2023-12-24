МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. К декларации по гарантиям безопасности для Киева не присоединились шесть стран — членов Евросоюза, сообщает украинское издание "Страна.ua". Орбан обвинил Киев в ухудшении отношений с Венгрией

По словам замглавы офиса президента Андрея Сибиги, речь идет о таких странах, как Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

"Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации", — отметил Сибига.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил ранее, что к декларации о гарантиях безопасности присоединились более 30 стран, 15 выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям. Как заявлял в сентябре советник главы ОП Михаил Подоляк, Киев рассчитывает, что ключевыми гарантами безопасности Украины станет 51 государство.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. При этом приведенные в документе обязательства в области безопасности не предусматривают конкретных сроков исполнения, как и предыдущие обещания по поводу членства Украины в альянсе. В Киеве рассчитывают, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.