МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. После почти двух лет конфликта на Украине настало время работать "над политическим решением", заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его слова приводит агентство ANSA. К декларации о гарантиях для Украины не присоединились шесть стран ЕС

По его словам, политическое решение нужно искать, чтобы добиться того, чего не удалось достичь с помощью оружия.

"Я думаю, что наряду и параллельно с военными обязательствами и поддержкой Киеву, важно найти пути, ведущие к политическому решению", — отметил он.

По словам министра, "то, что нельзя было сделать оружием, должно быть сделано по-другому".

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.