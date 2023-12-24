2023-12-24T03:25:43+03:00
2023-12-24T03:25:43+03:00
2023-12-24T03:25:43+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231224/842653459.html
Министр обороны Италии призвал к политическому решению конфликта на Украине
Макроэкономика
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После почти двух лет конфликта на Украине настало время работать "над политическим решением", заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его слова приводит агентство ANSA. По... ПРАЙМ, 24.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, италия, украина, всу, сво, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. После почти двух лет конфликта на Украине настало время работать "над политическим решением", заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его слова приводит агентство ANSA.
По его словам, политическое решение нужно искать, чтобы добиться того, чего не удалось достичь с помощью оружия.
"Я думаю, что наряду и параллельно с военными обязательствами и поддержкой Киеву, важно найти пути, ведущие к политическому решению", — отметил он.
По словам министра, "то, что нельзя было сделать оружием, должно быть сделано по-другому".
Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.