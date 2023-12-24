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https://1prime.ru/macroeconomics/20231224/842653499.html
"Умнее других". Сразу десять волонтеров сбежали с Украины
Макроэкономика
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Десять украинских волонтеров воспользовались полученным разрешением на выезд за границу и не вернулись обратно, сообщил в своем Telegram-канале назначенный киевскими властями... ПРАЙМ, 24.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Десять украинских волонтеров воспользовались полученным разрешением на выезд за границу и не вернулись обратно, сообщил в своем Telegram-канале назначенный киевскими властями глава херсонской военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, представителям организаций "Единая Украина" и "Аджалык" было выдано разрешение по системе "Путь" не пересечение границы. Волонтеры съездили за рубеж и доставили обещанную гуманитарную помощь. "Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину", — посетовал Прокудин.
Разрешения, выданные им, были аннулированы, также проинформированы правоохранительные органы с целью привлечения беглецов к ответственности.
Две упомянутых организации больше не получат разрешений на пересечение госграницы.
"Обращаюсь ко всем, кто "умнее других". Вы нарушаете закон. И обязательно будете нести ответственность", — подчеркнул Прокудин.
Украинские власти с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. На период действия военного положения выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.