2023-12-24T06:20:38+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231224/842653513.html
Во Франции призвали уничтожить ЕС после решения фон дер Ляйен
Макроэкономика
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Торговая политика властей Евросоюза губительна для Франции, заявил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он подверг критике подписанное главой... ПРАЙМ, 24.12.2023
макроэкономика, потребрынок, бизнес, экономика, новости, франция, евросоюз, кения, цветы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Торговая политика властей Евросоюза губительна для Франции, заявил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он подверг критике подписанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен соглашение о свободной торговле с Кенией. Это, в частности, означает, что на французский рынок хлынут дешевые кенийские цветы.
"Весь садоводческий сектор Франции в панике", — подчеркнул Филиппо. "Это поставит отрасль на колени!" — добавил политик.
Он привел цифры — роза из Кении стоит во Франции 20-30 евроцентов, тогда как французские производители продают ее вдвое дороже. "Как устоять в таких условиях?" — задался он вопросом.
"ЕС хочет нашей смерти! Давайте скорее уничтожим его, освободив себя!" — призвал Филиппо.