МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Торговая политика властей Евросоюза губительна для Франции, заявил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Предатели". Во Франции согласились со словами Путина о лидерах стран ЕС

Он подверг критике подписанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен соглашение о свободной торговле с Кенией. Это, в частности, означает, что на французский рынок хлынут дешевые кенийские цветы.

"Весь садоводческий сектор Франции в панике", — подчеркнул Филиппо. "Это поставит отрасль на колени!" — добавил политик.

Он привел цифры — роза из Кении стоит во Франции 20-30 евроцентов, тогда как французские производители продают ее вдвое дороже. "Как устоять в таких условиях?" — задался он вопросом.

"ЕС хочет нашей смерти! Давайте скорее уничтожим его, освободив себя!" — призвал Филиппо.