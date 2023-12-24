МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против России подвергает риску часть торгового обмена между Италией и РФ, новые порядки рассмотрения таможенных кодов могут автоматически запретить даже не попадающие под ограничения товары, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. Российским компаниям разрешат покупать товары в Италии за рубли

Ранее совет ЕС утвердил 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения — в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. По словам Пелаццо, новые санкции иначе рассматривают таможенные коды, более широким образом.

"Если раньше определенные товары оказывались под санкциями, но потом при детальном рассмотрении они выходили из-под них, то сейчас, я читал, что предусмотрено какое-то "округление" таможенных кодов", — сказал Пелаццо, отвечая на вопрос о влиянии новых санкций на торговые отношения Италии с Россией.

Он добавил, что товары могут автоматически попасть под санкции, если они входят в общий таможенный код, который включает в себя и подсанкционные товары.

"Раньше можно было рассматривать под-коды. Сейчас есть риск, что товар, который не должен попадать под санкции, под них попадает автоматически, потому что он включен в рамки этой общей категории", — рассказал Пелаццо.