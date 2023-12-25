МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовившихся беспорядках. В МИД отметили желание Запада "помайданить" на Балканах

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", выражая несогласие с результатами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Ранее они перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и бросали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

Полицейские для их разгона применяли слезоточивый газ. В течение нескольких минут полиция разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистила площадь от посторонних и выставила оцепление.

Президент Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич в понедельник назначили встречи с послом России Александром Боцан-Харченко.

"Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация", — заявила Брнабич.

По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. Он уточнил, что серьезные травмы получили два полицейских, задержаны более 35 протестующих.

В обращении к гражданам Вучич заявил, что протесты являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Президент пообещал, что власти защитят порядок, и поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти о готовящихся беспорядках.