МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин в следующем году хочет месячный доход больше 150 тысяч рублей, а две трети граждан намерены копить и сберегать деньги, говорится в исследовании группы ВТБ, которое есть у РИА Новости. Стали известны самые высокооплачиваемые специальности в России

"Наибольшее число опрошенных россиян (37%) назвали желаемым для себя уровнем дохода в 2024 году — 50-100 тысяч рублей в месяц. 23% хотели бы иметь 100-150 тысяч, а 19% — более 150 тысяч рублей в месяц. Еще 21% считают достаточным для себя уровень дохода до 50 тысяч рублей в месяц", — сказано в исследовании.

Две трети граждан (65%) хотят в наступающем году копить и сберегать деньги. Наиболее высок этот показатель в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (74%). При этом каждый десятый россиянин заявил, что не намерен этого делать. Четверть респондентов затруднились с ответом.

Многие россияне готовы в новом году к крупным покупкам. Так, каждый пятый сообщил, что намерен сделать ремонт и обновить мебель. Каждый девятый хочет купить автомобиль, 10% — квартиру, 5% собираются обзавестись загородным жильем. Примерно 4% хотят потратить значительную сумму на образование. Остальные заявили, что пока не запланировали крупные покупки.

В наступающем году лишь треть опрошенных пока не готовятся к поездкам, а почти половина (47%) поделились такими планами, остальные с ответом не определились. Среди тех, кто планирует путешествовать, 88% хотят делать это по России, остальные — за границей.

Часть россиян, несмотря на высокую ключевую ставку, все же планируют брать кредит: 7% — потребкредит, 6% — ипотеку, 4% — автокредит. Остальные таких планов пока не имеют.