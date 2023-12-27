МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета России, скорее всего, будет меньше 1,5 процента, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов

"Министр финансов сегодня рассказывал с утра, что дефицит у нас даже меньше двух процента. О чем мы говорили – говорили, что это было бы неплохим результатом — два процента дефицит. А оказывается, что меньше. Скорее всего, будет меньше 1,5 процента", — сказал Путин на заседании Государственного совета.