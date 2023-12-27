2023-12-27T19:21:31+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231227/842689482.html
Путин оценил дефицит российского бюджета
Макроэкономика
Новости
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Дефицит бюджета России, скорее всего, будет меньше 1,5 процента, заявил президент РФ Владимир Путин. "Министр финансов сегодня рассказывал с утра, что дефицит у нас даже меньше... ПРАЙМ, 27.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, путин, дефицит бюджета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета России, скорее всего, будет меньше 1,5 процента, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Министр финансов сегодня рассказывал с утра, что дефицит у нас даже меньше двух процента. О чем мы говорили – говорили, что это было бы неплохим результатом — два процента дефицит. А оказывается, что меньше. Скорее всего, будет меньше 1,5 процента", — сказал Путин на заседании Государственного совета.