МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 декабря в годовом выражении ускорилась до 7,59% с 7,48% неделей ранее, следует из обзора министерства экономического развития "О текущей ценовой ситуации". Росстат не отметил изменений в стоимости дизеля в рознице

В документе указано, что на 25 декабря, по оценке министерства, инфляция в годовом выражении оценивается в 7,59%.

Как указано в обзоре, в сегменте продовольственных товаров цены выросли за неделю на 0,43%. "На плодоовощную продукцию темпы роста цен составили 3,02%. На остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,14%. Подешевел сахар и гречневая крупа, замедлилось удорожание говядины, свинины, а также молочной продукции", — сообщает министерство.

Что касается сегмента непродовольственных товаров, рост цен на отчетной неделе составил 0,24%. В том числе на фоне роста цен на отечественные автомобили — на 1,5%. На электро- и другие бытовые приборы темпы роста цен были умеренные — на 0,07%, на строительные материалы — на 0,02%. На бензин цены выросли на 0,22%, на дизель – практически не изменились.

"В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,41%. Возобновился рост цен на авиабилеты на внутренние рейсы, при этом цены на услуги гостиниц снизились. На наблюдаемые бытовые услуги рост цен составил 0,29%", — указали в министерстве.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%. Министр экономического развития Максим Решетников 7 декабря заявил, что министерство сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам года.