МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП России замедлился в ноябре до 4,4% в годовом выражении после 5,1% в октябре, в январе-ноябре ВВП вырос на 3,3%, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ситуации в экономике". Инфляция в России на 25 декабря ускорилась

"По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% год к году, к уровню двухлетней давности рост на 1,2%. В ноябре 2023 года ВВП вырос на 4,4% год к году (в октябре 5,1% год к году), а к уровню двухлетней давности – на 2,1% (1,8% в октябре)", — говорится в документе.

По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в ноябре вырос на 0,4% с исключением сезонного фактора (в октябре был рост на 0,3%).

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3,5%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил журналистам, что возглавляемое им министерство оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет.