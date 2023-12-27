МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Доходы и расходы федерального бюджета РФ по итогам 2023 года будут выше запланированных, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин намерен унифицировать налоговые соглашения

"По доходам и по расходам у нас выше показатели, чем мы планировали. За счет чего? Выросли доходы, выросли расходы. Доходы в первую очередь – ненефтегазовые, на 3,1 триллиона рублей (выросли – ред.), нефтегаз – в плане, как было 8,9 триллиона рублей, может быть, будет около 9 триллиона. В плане — 8,93, а будет, может быть, около 9 (триллионов – ред.)", — сказал он.

Силуанов также добавил, что на текущий момент расходы бюджета составляют "около 32,2 триллиона, если быть точным по росписи". При этом, отвечая на вопрос, беспокоит ли министерство изменения структуры расходов, он сказал, что в этом году практически не сокращались социальные или инвестиционные расходы.

"Социальные – вообще не трогали. В номинале все те плановые задачи, которые были, они практически все исполнились в тех цифрах, которые мы планировали. В удельном весе, в процентном соотношении к общему объему расходов – да, конечно, где-то подсели, но у нас и объем бюджета вырос и в следующем году – растет. Поэтому, номинал – сокращения нет, даже где-то рост по отдельным позициям", — отметил министр.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП, однако, как заявил ранее в среду президент РФ Владимир Путин, скорее всего, будет меньше 1,5% ВВП.