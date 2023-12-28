МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Кабмин РФ снизил субсидии на создание и функционирование центра информационной безопасности по цифровой криптографии с 3,37 миллиарда рублей до 2,46 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. Правительство предоставит студентам стажировку в IT-компаниях

"Внести в пункт 1 распоряжения Правительства РФ от 10 августа 2023 г. 2170-р… следующие изменения: а) в абзаце первом слова "в размере 3370739 тыс. рублей" заменить словами "в размере 2460739 тыс. рублей", — сказано в документе.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики на базе Национального технологического центра цифровой криптографии (АНО "НТЦ ЦК"). Эти средства, говорил Мишустин, позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере, а в дальнейшем — помогут внедрению отечественных технологий.

В сентябре правительство России утвердило правила предоставления субсидии Национальному технологическому центру цифровой криптографии на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики. Субсидии предоставляются для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения информационной безопасности, разработки и эксплуатации отечественных решений в области информационной безопасности, в том числе путем встраивания механизмов криптографической защиты информации.

В октябре 2022 года замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил о планах создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии. В январе 2023 года министерство сообщило, что запуск центра планируется на 2024 год. На данный момент АНО "НТЦ ЦК" уже зарегистрирована как юрлицо.