МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков посетил Смоленск в рамках предвыборной кампании и предложил сделать Росстат независимым от правительства органом, переподчинив его Счетной палате России, сообщается в пресс-релизе партии. Счетная палата назвала число нарушений за последние пять лет

"Сегодня мы запустили по всей стране мониторниг: сравниваем реальный рост цен на продукты с начала года с данными, которые приводит Росстат… Статистика должна быть честной, прозрачной и независимой. Но пока задача Росстата — говорить, как всё у нас хорошо с ценами, адекватные цифры мы не получим. Сегодня Росстат подчинён правительству. Мы предлагаем переподчинить Росстат Счетной палате, которая в свою очередь будет отчитываться перед Госдумой и Советом Федерации", — приводятся слова Даванкова.

По словам парламентария, тогда можно будет быстро и правильно реагировать на изменение цен.

"В Смоленске сам убедился в нескольких магазинах, что у Росстата не только яйца не сходятся. Многие товары, в том числе рис, крупа и сливочное масло дорожают на 10-30% быстрее, чем утверждают чиновники", — добавил депутат.

Даванков подчеркнул, что мониторинг будет завершен к концу году.

"В начале весенней сессии буду поднимать этот вопрос в Госдуме. Когда статистика расходится с реальностью, невозможно принимать эффективные решения по сдерживанию цен", — заявил Даванков.

Смоленская область стала первым регионом, который Даванков посетил в рамках предвыборной кампании. Всего он планирует посетить 30 региональных центров.