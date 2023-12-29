МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ в третьем квартале 2023 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, — рост на 5,5%, следует из сообщения ведомства. В правительстве назвали одну из главных угроз для российской экономики

Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на основе данных ЦБ РФ и ФТС, отмечает Росстат.

"Объем ВВП России за третий квартал 2023 года составил в текущих ценах 44151,3 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно третьего квартала 2022 года составил 105,5%, относительно второго квартала 2023 года – 107,8%. Индекс-дефлятор ВВП за третий квартал 2023 года по отношению к ценам третьего квартала 2022 года составил 109,4%, по отношению к ценам второго квартала 2023 года – 104%", — говорится в комментарии статистического ведомства.

Росстат отмечает, что рост физического объема ВВП произошел за счет увеличения внутреннего конечного спроса по сравнению с третьим кварталом 2022 года на фоне сокращения чистого экспорта. В том числе расходы на конечное потребление в целом выросли по сравнению с третьим кварталом 2022 года на 7,2% преимущественно за счет увеличения расходов домашних хозяйств на 8%.

Структура основных компонентов ВВП в третьем квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса: доля расходов на конечное потребление выросла на 2,9 п.п., с 65,8% до 68,7%; валового накопления – на 2 п.п., с 24% до 26%. Доля чистого экспорта сократилась с 10,2% до 5,3%.

"В структуре ВВП по источникам доходов в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля оплаты труда повысилась с 38,3 до 39,2%, доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 7,3% до 7%, доля валовой прибыли сократилась с 54,4% до 53,8%", — заключили в Росстате.