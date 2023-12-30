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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231230/842712624.html
Пушков рассказал, чем рискует Милей, отказавшись от присоединения к БРИКС
Макроэкономика
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Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшись присоединиться к БРИКС, хочет сделать из страны новую модель поведения, но если она не получит денег от Вашингтона, то его политику... ПРАЙМ, 30.12.2023
новости, макроэкономика, экономика, аргентина, алексей пушков, хавьер милей, брикс, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшись присоединиться к БРИКС, хочет сделать из страны новую модель поведения, но если она не получит денег от Вашингтона, то его политику ждет крах, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, отныне Аргентина, новый президент которой заявил о полной ориентации на США и об отказе от сближения с Россией и Китаем, от присоединения к БРИКС, становится важной "точкой сравнения".
"Милей превращает ее в некую проамериканскую модель поведения в современном мире, в котором все больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединенных Штатов", — объяснил сенатор.
Пушков отметил, что такая заявка "сколь громкая, столь и рискованная". "Экономическое положение Аргентины катастрофическое. Преуспеть в такой ситуации очень сложно. Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира", — подчеркнул он.