МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Военные планы Украины провалились, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, пообещав в ближайшее время "самые плохие новости" киевскому режиму и его западным покровителям. Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

"Вывод всего один. И для наших недругов он неутешителен. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее", — сказал дипломат.

По его словам, совершенно очевидно, что ставка на решение украинского кризиса на поле боя оказалась ошибочной и провальной и военная победа над Россией является абсолютно недостижимой целью.

Небензя подчеркнул, что исходящие с территории Украины угрозы, которые создают страны НАТО, безусловно, будут устранены — либо в рамках спецоперации, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

По его словам, у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения.

"Реальность сегодня такова, что у Украине нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения", — сказал он.

Постпред опроверг безапелляционные обвинения западных стран в якобы ударах по гражданской инфраструктуре Украины — в этом виновата украинская система ПВО.

Ранее ряд представителей стран Запада, в том числе дипломаты от США и Франции, обвинили Россию в якобы ударах по мирным объектам на Украине.

"Если сегодня и есть о чем поговорить, так это исключительно о действиях украинских систем ПВО, размещаемой в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. На этот счет давно уже нет никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей, прямо предупреждающих об этом своих сограждан", — отметил Небензя.

Дипломат добавил, что они размещают видеоролики, где показано, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, вызывая характерную детонацию, а ракеты ПВО Украины, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты, "либо ущерб причиняют обломки, падающие в жилых районах исключительно из-за размещения в них систем украинской ПВО".

"Так было со Спасо-Преображенским собором в Одессе, разрушение которого пытались приписать России, так было и сегодня утром в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске и других городах, откуда пришла информация о человеческих жертвах", — сказал Небензя.

Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных жителей Украины не было, подчеркнул постпред, отвечая на выпад британской коллеги Барбары Вудворд, которая обвинила Москву в ударах по гражданским объектам на Украине. При этом она указала, что жертв среди мирного населения было бы больше, если бы не украинская ПВО, которую поставляет Киеву "международное сообщество".

"Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было", — сказал Небензя, комментируя эти слова.

"Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которой гибнут мирные жители", — подчеркнул он.

Ранее британский постпред заявила, что Лондон посылает "еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО Украины".

"Не нарушай Украина международного гуманитарного права, жертв не было бы, несмотря на действительно массированный удар, нанесенный воздушно-космическими силами России вчера и сегодня по военным объектам по всей Украине", — отметил Небензя.

Говоря о планах Киева ужесточить законы о мобилизации, Небензя напомнил, что три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными.

"Даже у прозападных украинцев оптимизм заметно поубавился, общество давно уже не питает никаких иллюзий", — сказал он.

По словам дипломата, жители Украины прекрасно понимают, что власти страны их предали, "что их братьев, мужей и сыновей приносят в жертву в угоду геополитическим целям Запада по сдерживанию России и ради того, чтобы коррупционный режим оставался у кормушки".

"Недавние исследования это подтверждают: 75% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными. Эти тенденции наглядно демонстрирует паническая активность тех жителей страны, кто успел выехать за рубеж. Они сейчас штурмуют консульства Украины за границей в надежде продлить истекающие документы и переоформить имущество на жен", — подчеркнул российский постпред.