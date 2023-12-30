МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, тело которого обнаружено на обочине дороги, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в 500 метрах на обочине автодороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резаных ран. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК.

В правоохранительных органах уточнили, что потерпевший Роман Легойда — отец председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина. Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ "Мещерино-Чурилково".

Часть похищенных денег обнаружена при обыске в съемной квартире подозреваемого. Сейчас с ним работают следователи и криминалисты, проводится его допрос.