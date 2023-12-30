2023-12-30T05:49:11+03:00
2023-12-30T05:49:11+03:00
2023-12-30T05:49:11+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231230/842712929.html
Задержан подозреваемый в убийстве Романа Легойды
Макроэкономика
Новости
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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, тело которого обнаружено на обочине дороги, сообщает следственное управление Следственного комитета России по... ПРАЙМ, 30.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, криминал, следственный комитет, рпц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, тело которого обнаружено на обочине дороги, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
Ранее сообщалось, что 29 декабря в 500 метрах на обочине автодороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резаных ран. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК.
В правоохранительных органах уточнили, что потерпевший Роман Легойда — отец председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.
По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина. Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ "Мещерино-Чурилково".
Часть похищенных денег обнаружена при обыске в съемной квартире подозреваемого. Сейчас с ним работают следователи и криминалисты, проводится его допрос.