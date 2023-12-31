МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Постпред России в ООН Василий Небензя на запрошенном России заседании Совбеза назвал удар ВСУ по Белгороду преднамеренным неизбирательным и комбинированным и охаратеризовал произошедшее как акт терроризма.

По его словам, обстрелы мирных городов свидетельствуют об агонии режима Влалдимира Зеленского, все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.

Постпред подчеркнул, что чем больше Киев будет создавать угрозы России, тем жестче будет она действовать.

Небензя добавил, что Россия удивлена молчанием генсека ООН Антониу Гутерреша по совершенной Украиной атаке на Белгород.