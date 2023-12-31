ПЕКИН, 31 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в декабре упал до 49,0 пункта против 49,4 пункта в ноябре, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

PMI крупных предприятий в декабре упал до 50,0 пункта, PMI средних предприятий упал до 48,7 пункта, а малых снизился до 47,3 пункта. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 50,2 пункта, снизившись на 0,5 пункта, при этом он остался выше критической отметки, что указывает на некоторый рост производства. Индекс новых заказов снизился на 0,7 пункта, до 48,7 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в декабре показал снижение 0,3 пункта – до 47,7 пункта. Индекс занятости опустился на 0,2 пункта – до 47,9 пункта, что 47.9%. Тем временем индекс поставок сырья в декабре остался на прежнем уровне — 50,3 пункта.