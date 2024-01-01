МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В Литве с 1 января появляется налог на поверхностные воды для частных потребителей и малых ГЭС.

Новую меру вводят на фоне рекордного запланированного дефицита бюджета, большую часть которого составят расходы на военную поддержку Украины, и планов разместить в Литве постоянную бригаду бундесвера.

ТРЕТЬ ЦЕНТА ЗА КУБОМЕТР

Сейм Литвы в июне 2022 года принял поправки к законам о воде и налогах на государственные природные ресурсы, согласно которым с января 2024 года вводится обязательная регистрация для лиц, добывающих из одного водного объекта десять и более кубометров поверхностных вод в сутки, и малых ГЭС, использующих водные ресурсы.

Учет воды пользователи должны будут осуществлять на собственные средства.

С 1 января 2024 года также устанавливается обязанность платить налог за использованные природные ресурсы – поверхностные воды – при потреблении 100 и более кубометров воды в сутки из одного поверхностного водного объекта.

По мнению инициаторов, налогообложение использования поверхностных вод будет "стимулировать устойчивое использование воды или заставит искать другие более экономически выгодные решения, например, сокращение количества используемой воды, замену использования поверхностных вод во время засухи на ресурсы подземных вод или собранную дождевую воду".

Налог составит 0,003 евро за кубометр воды.

РАДИ НОВЫХ НЕМЕЦКИХ ТАНКОВ

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что к введению налога власти Литвы подтолкнули почти двукратный рост расходов на оборону, колоссальная поддержка Украины, а также ограничение калининградского транзита и другие антироссийские экономические меры литовского правительства, из-за чего запланированный на 2024 год дефицит бюджета составит 2,9% ВВП Литвы.

По его словам, литовские власти уже не знают где искать дополнительные ресурсы и вынуждены даже вводить налог на дождь, чтобы покрыть растущие расходы, в том числе на содержание новых немецких танковых батальонов.

Член фракции "Союз крестьян и зеленых Литвы" Валюс Ажуолас на заседании в ноябре поинтересовался у премьер-министра Ингриды Шимоните, планирует ли правительство также ввести налог на ветер для ветряных электростанций. Премьер ответила, что пока нет.

Ранее Сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, при чем 2,5% приходится на помощь Украине.

В июне министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва выделила Украине помощь примерно на 1 миллиард евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики на 2022 год.

Ранее министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование минобороны до 2,52% ВВП, что составило около 298 миллионов евро в 2022 году.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.