МИНСК, 1 янв — ПРАЙМ. С 1 января в Белоруссии введена новая система госрегулирования ценообразования, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Белорусские депутаты ратифицировали договор о банковских гарантиях в ЕАЭС

"С 1 января 2024 года изменена система регулирования цен", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ключевое изменение системы регулирования цен — введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей в размере не более 0,3% к предыдущему месяцу на потребительские товары, регулируемые постановлением, и в размере не более 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года на овощи "борщевого набора", огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж.

При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа, говорится в сообщении.

Постановлением также введены уведомительный принцип установления цен на новые товары вместо действующего разрешительного механизма согласования таких цен, снижение предельных максимальных надбавок импортера до 15% на товары некритического импорта, в достаточном количестве производимые в стране, предельный размер оптовой скидки производителя на уровне не более 15%. Прописаны ограничение предельного совокупного размера стимулирующих выплат, осуществляемых производителем (поставщиком) в адрес торговых организаций, а также предоставление возможности торговым организациям напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров.

В декабре на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу перед правительством, чтобы в стране с 1 января была "четкая, понятная" система регулирования цен.