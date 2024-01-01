МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россияне, которые зарегистрированы в Единой биометрической системе (ЕБС), с 1 января смогут увидеть в своем личном кабинете на "Госуслугах" все согласия на размещение и обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали в разные организации, в силу вступило соответствующее положение федерального закона №572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных". В России спрогнозировали усиление роли биометрии в жизни

Пользователь сможет не только отслеживать свои согласия, но и управлять ими — то есть направлять оператору "Единой биометрической системы" требования о блокировании, удалении или уничтожении биометрических персональных данных, а также их векторов из ЕБС.

"Согласия — это обязательный элемент оказания услуг с помощью биометрии. Без предоставления гражданином согласия компании не имеют права обрабатывать его данные", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Центра биометрических технологи" (ЦБТ), который выступает оператором ЕБС.

Чтобы найти согласия на обработку биометрии, нужно войти в свою учетную запись на "Госуслугах" и в личном профиле выбрать раздел "Согласия и доверенности". На портале посмотреть срок действия согласия и наименование организации, которой оно дано. "Если нет планов пользоваться услугами организации, согласие можно отозвать в пару кликов, выбрав его в списке и открыв карточку. Полностью удалить свои биометрические данные из системы можно в любой момент в разделе "Биометрия" личного кабинета "Госуслуг", добавили в ЦБТ.