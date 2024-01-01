МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока, но Россия выдержала, отметил в своей статье для издания Myśl Polska обозреватель Анджей Щесняк. В США увидели рекордный темп развития российской промышленности

По его словам, побеждает не тот, кто нанесет самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех. "Пришло время для новых ударов", — подчеркнул автор.

При этом он добавил, что "могущественный Запад, владеющий более чем 60% мировой экономики и 90% инвестиционного капитала, мало что может сделать против России".

В стране сохранилась мощная промышленность, обеспечивающая работой миллионы россиян, отметил Щесняк.

Он напомнил, что президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ, вводящий в действие вторичные санкции — их использование означает, что "если Вашингтону что-то не нравится, он может наказать любой иностранный банк, проводящий операции с Россией".

Принятие новых правил Вашингтоном дает ему право атаковать любой банк, который проводит любую операцию, которая кажется подозрительной в Америке, объяснил журналист.

Власти США преследуют российский бизнес и деньги по всему миру, официально рекомендуя "предотвращать, отслеживать и устранять" — "это действительно глобальная экономическая война", — подчеркнул автор.