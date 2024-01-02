МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что наступивший 2024-й будет более "безумным", чем предшествующие годы. Свое мнение он опубликовал в своем микроблоге в принадлежащей ему соцсети X. Маск оценил опасность климатических изменений для человечества

Он привел вопрос одного из пользователей "Будет ли у нас, наконец, нормальный 2024 год? Разве мы не заслуживаем этого после четырех лет безумия?"

"2024 год будет еще более безумным — вот мой прогноз", — ответил Маск.