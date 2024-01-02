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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240102/842721710.html
"Еще более безумный". Маск сделал тревожный прогноз на наступивший год
Макроэкономика
Новости
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Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что наступивший 2024-й будет более "безумным", чем предшествующие годы. Свое мнение он... ПРАЙМ, 02.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, илон маск, новый год
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что наступивший 2024-й будет более "безумным", чем предшествующие годы. Свое мнение он опубликовал в своем микроблоге в принадлежащей ему соцсети X.
Он привел вопрос одного из пользователей "Будет ли у нас, наконец, нормальный 2024 год? Разве мы не заслуживаем этого после четырех лет безумия?"
"2024 год будет еще более безумным — вот мой прогноз", — ответил Маск.