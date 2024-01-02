МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский разозлился, узнав об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist с признанием неприятной правды о происходящем на фронте, пишет Financial Times. В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского

Как отмечается в публикации, ранее генерал был в стороне от внимания СМИ, за рядом исключений. Среди них — опубликованное в ноябре 2023 года интервью в The Economist, где Залужный сказал, что ситуация зашла в тупик.

Подобные выражения в правящих кругах, как уточняется, являются запретными, и мнение Залужного привело Зеленского "в ярость".

При это в настоящее время ни Зеленский, ни военное командование не желают отвечать за массовый призыв украинцев на фронт, добавляет автор.

С 24 февраля 2022 года власти Украины ввели режим военного положения, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестки гражданам вручают во многих общественных местах, данные процедуры зачастую происходят с применением насилия.

Зеленский на пресс-конференции 19 декабря заявил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой дополнительно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Залужный, в свою очередь, заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию такого количества человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.