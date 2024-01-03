МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Размер оплаты отечественных работодателей за иностранных высококвалифицированных специалистов вырастет в 2024 году со 167 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц. Цена золота в 2024 году покорит новые вершины, считают эксперты

По данным МВД РФ, до 2024 года минимальная оплата труда экспата составляла 167 тысяч рублей в месяц, а с этого года она увеличится до 250 тысяч.

"Требования к высококвалифицированным специалистам в следующем году поменяются. В РФ повышается порог оплаты для высококвалифицированных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал. Сейчас эта цифра помесячно измеряется – это 167 тысяч (рублей). С учетом курсовой разницы, это приемлемая цена для отечественных работодателей за профессионального специалиста", – пояснили в МВД России.