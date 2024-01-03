2024-01-03T14:37:12+03:00
2024-01-03T14:37:12+03:00
2024-01-03T14:37:12+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240103/842726886.html
Стоимость экспатов для российских работодателей вырастет в 2024 году
Макроэкономика
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Размер оплаты отечественных работодателей за иностранных высококвалифицированных специалистов вырастет в 2024 году со 167 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц. По данным МВД РФ, до... ПРАЙМ, 03.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, работодатели, иностранцы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Размер оплаты отечественных работодателей за иностранных высококвалифицированных специалистов вырастет в 2024 году со 167 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц.
По данным МВД РФ, до 2024 года минимальная оплата труда экспата составляла 167 тысяч рублей в месяц, а с этого года она увеличится до 250 тысяч.
"Требования к высококвалифицированным специалистам в следующем году поменяются. В РФ повышается порог оплаты для высококвалифицированных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал. Сейчас эта цифра помесячно измеряется – это 167 тысяч (рублей). С учетом курсовой разницы, это приемлемая цена для отечественных работодателей за профессионального специалиста", – пояснили в МВД России.