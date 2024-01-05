МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Стимулирующая бюджетная политика смягчит влияние высокой ключевой ставки ЦБ и дефицита рабочей силы на российскую экономику в этом году, поддерживая её рост, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В России спрогнозировали динамику роста ВВП в 2024 году

Рост российской экономики в прошлом году составил 2,7%, а в этом будет 1,3%, заявил в четверг директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. Минэкономразвития в конце декабря оценило рост экономики России в 3,5% в прошлом году. По официальному прогнозу ведомства, в 2024 году ВВП страны вырастет на 2,3%, а ЦБ ждет роста на 0,5-1,5%. Согласно опубликованному накануне консенсус-прогнозу РИА Новости, экономика увеличится на 1,6% по итогам наступившего года.

"Стимулирующая мягкая бюджетная политика, рост расходов бюджета (на 16% в 2024 году) будут смягчать негативные эффекты", — прокомментировал Осадчий, имея в виду перспективы динамики ВВП.

Среди потенциальных факторов, которые могут замедлить рост российской экономики в наступившем году, аналитик назвал высокую ключевую ставку, которая способствует снижению кредита экономике.

Второй причиной, которая будет играть на стороне уменьшения темпов роста экономики в этом году, эксперт считает дефицит рабочей силы: это приводит к росту зарплат, вносящему вклад в разгон инфляции и, тем самым, способствующий дальнейшему повышению ключевой ставки Центробанка.

Кроме того, будет исчерпан эффект низкой базы расчёта ВВП и, вероятно, скажется завершение массовой программы льготной ипотеки. Среди других рисков для роста экономики страны в этом году он назвал ужесточение антироссийских санкций, а также новые внешнеполитические "шоки".