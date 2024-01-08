МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Нужно исправить ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине, эти русские города должны быть освобождены, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. "Назвали русскими". На Западе определили, какие города может занять Россия

"Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский", — сказал он.

Пушилин напомнил, что земли нынешней Николаевской области были отбиты в рамках русско-турецких войн, у Крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи. "Русский этот город или нет?" — риторически спросил он.

По мнению главы ДНР, президент России Владимир Путин очень четко об этом заявил.

"Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело", — подчеркнул Пушилин.

"Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", — отметил глава ДНР.