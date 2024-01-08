ТИРАСПОЛЬ, 8 янв — ПРАЙМ. Введенные Кишиневом новые таможенные пошлины приведут к потерям для Приднестровья в пять миллионов долларов, заявил глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг, слова которого передает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. В ЕС прокомментировали ускоренное вступление Молдавии в союз

"Введенная с 1 января 2024 года норма Таможенного кодекса РМ (Республики Молдова), требующая уплаты пошлины приднестровскими импортерами, по предварительным подсчетам, выльется в дополнительные расходы, превышающие 5 миллионов долларов", — сказал Розенберг на заседании Совета безопасности ПМР.

По его словам, добавляет трудностей, в том числе финансовых, и блокирование Молдавией банковских переводов. "Наибольшие потери в случае уплаты таможенных пошлин ожидаются по таким позициям, как молочная и кисломолочная продукция, яйца, сахар, макаронные, кондитерские изделия, а также стекловолокно, изделия из стекла, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура", — уточнил глава правительства непризнанного Приднестровья.

Ранее Кишинев отменил льготы приднестровским компаниям при уплате таможенного налога с 1 января. В Приднестровье расценили эти действия не только как форму экономического давления, но и как подрыв общих усилий по нормализации диалога сторон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.