ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты пока еще не приняли решения о возможности конфискации суверенных российских активов с целью их передачи Киеву, но участвуют в проработке возможных опций в рамках "большой семерки", передает Bloomberg со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен. "Россия может ответить". Запад предупредили насчет российских активов

"Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски", — заявила она.

Министр добавила, что на сегодняшний день "никакого решения принято не было". Она отметила, что хотела бы видеть оценку потенциальных рисков для международной роли американской валюты и понимать, можно ли принять меры с целью их снижения.

Владимир Зеленский в соцсети X ранее призвал к передаче Украине замороженных на Западе российских активов в качестве "правильного сигнала".

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Из них порядка 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября Euroclear сообщил, что за девять месяцев 2023 года заработал около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В российском МИД называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении Москвы, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.