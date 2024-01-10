МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Объем госдолга США превысил 34 триллиона долларов, а на его обслуживание американцам в ближайшей перспективе придется тратить по 1 триллиону долларов в год — такие суммы несут риски для глобальной финансовой системы и мировой экономики в целом, говорится в докладе Росконгресса "Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. Эксперт оценил влияние расходов на Украину и Израиль на госдолг США

"Госдолг США — главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и 1 триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему", — говорится в докладе.

"При текущем соотношении госдолга США, темпов его роста и динамики доходов бюджета расплатиться математически невозможно", — уверены авторы. Эксперты поясняют, что избыток долга был накоплен при низких ставках, а необходимость его рефинансировать возникла при высоких, которые сами по себе ограничивают экономическую активность и сокращают денежный поток.

"В среднесрочной перспективе на обслуживание долга США будет уходить 1 триллион долларов в год. При этом перезапускать печатный станок в 2024 году нельзя — это возврат к старой парадигме, ведущей к росту инфляции", — отмечается в документе.

Однако эксперты не исключают сценария с печатанием денег, причем для этого, по их мнению, США могут повторить сценарий 2008 года. "Власти США могут спровоцировать крах крупной организации ради перезапуска печатного станка. В парадигме борьбы с инфляцией это невозможно, однако банкротство условного Lehman Brothers напугает рынки больше, чем рост динамики потребительских цен", — говорится в докладе. Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.

Среди глобальных политических рисков в документе также упоминаются президентские выборы в США. "Вероятны общественные волнения с возможностью перехода ситуации в горячее гражданское противостояние", — прогнозируют авторы.