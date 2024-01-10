МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России в декабре прошлого года вырос на 341,7 миллиарда рублей — это максимальный прирост с июля 2023 года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Опрос показал, сколько россиян имеют финансовую подушку безопасности

До этого на протяжении всех трех осенних месяцев наблюдалось сокращение средств "под подушкой". Например, в ноябре снижение составило 318 миллиардов рублей, максимум с мая 2022 года. Кроме того, сокращение наличности происходило в январе прошлого года, однако такая динамика типична для начала года.

Декабрьский рост наличности стал максимальным с июля 2023 года – тогда ее объем увеличился на 388,7 миллиарда рублей. Некоторый рост объема наличных в обращении для декабря вполне характерен, сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Как правило, такая динамика в основном приходится на домохозяйства и может отражать обналичивание гражданами денег, включая премии и бонусы конца года, на праздничные дни, добавил он.

По словам Беликова, декабрь 2023 года примечателен тем, что по динамике наличных в обращении можно наблюдать разворот краткосрочного тренда снижения наличных при росте депозитных ставок. "Представители финансовых органов власти осенью-зимой 2023 года уповали на то, что после значительного повышения ключевой ставки, сложится, как минимум, среднесрочный устойчивый тренд миграции наличных в банковские вклады, что, помимо прочего, повысит устойчивость ресурсной базы банков. В действительности же мы видим, что высоких ставок для этого недостаточно", — отметил эксперт.

"Для того, чтобы граждане придерживались сберегательной модели поведения, не менее а, возможно, и более важны контроль над инфляцией, стабилизация экономической ситуации, обеспечение прогнозируемости потребительских расходов. В этом контексте декабрьская динамика наличных весьма показательна, но в целом не аномальна", — заключил Беликов.

Согласно данным ЦБ, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей, а с учетом декабрьской статистики превысил 18,25 триллиона рублей.