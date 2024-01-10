Объем наличных денег на руках россиян в декабре вырос на 342 миллиарда рублей
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России в декабре прошлого года вырос на 341,7 миллиарда рублей — это максимальный прирост с июля 2023 года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
До этого на протяжении всех трех осенних месяцев наблюдалось сокращение средств "под подушкой". Например, в ноябре снижение составило 318 миллиардов рублей, максимум с мая 2022 года. Кроме того, сокращение наличности происходило в январе прошлого года, однако такая динамика типична для начала года.
Декабрьский рост наличности стал максимальным с июля 2023 года – тогда ее объем увеличился на 388,7 миллиарда рублей. Некоторый рост объема наличных в обращении для декабря вполне характерен, сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Как правило, такая динамика в основном приходится на домохозяйства и может отражать обналичивание гражданами денег, включая премии и бонусы конца года, на праздничные дни, добавил он.
По словам Беликова, декабрь 2023 года примечателен тем, что по динамике наличных в обращении можно наблюдать разворот краткосрочного тренда снижения наличных при росте депозитных ставок. "Представители финансовых органов власти осенью-зимой 2023 года уповали на то, что после значительного повышения ключевой ставки, сложится, как минимум, среднесрочный устойчивый тренд миграции наличных в банковские вклады, что, помимо прочего, повысит устойчивость ресурсной базы банков. В действительности же мы видим, что высоких ставок для этого недостаточно", — отметил эксперт.
"Для того, чтобы граждане придерживались сберегательной модели поведения, не менее а, возможно, и более важны контроль над инфляцией, стабилизация экономической ситуации, обеспечение прогнозируемости потребительских расходов. В этом контексте декабрьская динамика наличных весьма показательна, но в целом не аномальна", — заключил Беликов.
Согласно данным ЦБ, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей, а с учетом декабрьской статистики превысил 18,25 триллиона рублей.
https://1prime.ru/macroeconomics/20240110/842754515.html