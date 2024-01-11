МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в декабре составил 129,365 миллиарда долларов против 314,012 миллиарда в ноябре, следует из отчета министерства финансов страны. В США признали, что плохо контролировали поставки вооружения Киеву

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения дефицита бюджета страны до 65,25 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 85,001 миллиарда долларов. Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 3,5% в годовом выражении и составили 558,676 миллиарда долларов, доходы — сократились на 5,6%, до 429,311 миллиарда долларов.