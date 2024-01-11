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https://1prime.ru/macroeconomics/20240111/842775778.html
Дефицит бюджета США в декабре оказался больше прогноза
Макроэкономика
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Дефицит бюджета США в декабре составил 129,365 миллиарда долларов против 314,012 миллиарда в ноябре, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 11.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, дефицит бюджета сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в декабре составил 129,365 миллиарда долларов против 314,012 миллиарда в ноябре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения дефицита бюджета страны до 65,25 миллиарда долларов.
В декабре прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 85,001 миллиарда долларов. Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 3,5% в годовом выражении и составили 558,676 миллиарда долларов, доходы — сократились на 5,6%, до 429,311 миллиарда долларов.