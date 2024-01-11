МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Розничные цены на независимых АЗС и заправках вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНКов) примерно сравнялись, дальнейшее снижение стоимости для потребителей при условии отсутствия роста оптовых цен может быть обеспечено за счет дополнительных скидок, таким мнением поделился с РИА Новости глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Эксперт рассказал, как лучше применять водородное топливо на транспорте

Осенью на фоне рекордного роста биржевых цен на топливо сети АЗС крупных нефтекомпаний отменяли акции по картам лояльности. По мере снижения оптовых цен на бензин и дизельное топливо, в конце 2023 года, АЗС "Газпром нефти", "Роснефти" и "Лукойла" начали возвращать дополнительные скидки на бензин марок Аи-92 и Аи-95 по картам лояльности, что следует из информации на сайтах компаний.

По мнению эксперта, на сегодняшний день нет очевидных перспектив для снижения розничных цен. "В любом случае, если и будет изменение ситуации на стеле, то очень незначительно. Но для автомобилистов появляются скидки по программам лояльности, они доходят даже до 10%", — сказал собеседник агентства.

"В прошлом году на независимых АЗС цены были существенно выше, чем на ВИНКах, в некоторых регионах разница доходила до 10 рублей, что было вызвано ростом оптовых цен. Когда ситуация нормализовалась в опте, они вернули цены обратно", — добавил Аркуша.

Сейчас на независимых АЗС цены на топливо может быть даже ниже приблизительно на 20-40 копеек, чем у сетей АЗС нефтяных компаний, уточняет Аркуша.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго.